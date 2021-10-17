За время пандемии в Каунасе скончались более тысячи заболевших коронавирусом жителей

ELTA ru.DELFI.lt

Kaunas (A. Aleksandravičiaus nuotr.) Foto: Kas vyksta Kaune

По данным Департамента статистики на 17 октября, в Каунасе сейчас COVID-19 установили у 2840 жителей, из них 271 случая диагностированы в субботу.

Статьи по теме: