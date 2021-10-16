Мигрант просит о помощи: на родине у меня было все, а здесь я могу умереть

Пьер Мбоко рассказал, что в Камеруне у него было все: квартира, автомобиль, любимая работа, своя фотостудия, однако он бросил все и уехал. "Я был вынужден бежать после участия в мирных митингах. Оставшиеся на родине мои друзья сейчас сидят в тюрьме", – рассказал он Delfi. Мужчина рассказал, что он уже три месяца болеет какой-то непонятной болезнью, но никакой помощи не получает, он боится, что умрет в лагере для мигрантов в Медининкай.

4 года назад в Камеруне началась гражданская война.

"Мои родители были убиты еще в 2019 году. Они были фермеры, жили в англоязычном регионе, где идет война", – рассказал мигрант, который попросил убежища в Литве. Сам он жил в крупнейшем городе Камеруна Дуале, где нет войны.

Пьер Мбоко уверяет, что там небезопасно. Он сказал, что до участия в акция протеста все было хорошо. Он работал профессиональным фотографом, у него была своя студия, апартаменты и автомобиль.

Он признал, что нелегально пришел в Литву из Беларуси.

"Но я пришел с миром", – уверяет камерунец.

С начала октября он живет в Медининкай, до этого жил в лагере беженцев в Алитусе.

Пьер Мбоко говорит, что ему не надо даже убежища, достаточно разрешения на жизнь и работу.

"Я не хочу никуда отсюда уезжать, хочу жить в Литве, вижу, что это гостеприимная и дружественная страна. Работать и платить налоги для меня - не проблема, я хочу мирно жить", – сказал он, заверив, что не планирует ехать в Западную Европу.

Пьер Мбоко заметил, что если не удастся работать в Литве фотографом, он намерен идти в дальнобойщики.

Однако в СМИ он обратился, потому что нуждается в помощи. Пьер Мбоко уверяет, что болеет уже три месяца, но ему никто ничем не помогает. Он сам вызвал скорую, но врачи не стали его осматривать.

На вопрос, какие симптомы у него появились, он ответил, что у него какое-то неврологическое заболевание.

"Моя голова постоянно дергается, у меня проблемы с памятью, я плохо себя чувствую, целый день лежу в кровати, мне с каждым днем становится хуже. Но такие сложные случаи никто не рассматривает", – сказал мигрант.

На вопрос, действительно ли мигрантам не предоставляют медицинскую помощь, представитель СОГГ Гедрюс Мишутис ответил: "Система такая - каждый день в Медининкай дежурят врачи поликлиники МВД или Неменчинской поликлиники. По рабочим дням мигранты могут пользоваться их услугами. В выходные помощь оказывают военные врачи. О чем говорить, если мигранты к этим врача не обращаются?"

Он прибавил, что если вдруг дежурных врачей нет, пограничники вызывают скорую.

"Просто среди мигрантов есть такой контингент, у которых есть время и они не всегда говорят правду", – сказал Мишутис.

"Жаловаться на отсутствие помощи - нечестно, но такие жалобы не удивляют", – заметил он.

Через 40 минут после беседы с Мишутисом позвонил Пьер Мбоко и сообщил, что его наконец-то примет врач. Он считает, что его осмотрели только потому, что этот вопрос подняли журналисты. Пьер Мбоко уверял, что никаких врачей в лагере не видел и о возможности пойти к ним ничего не знал.

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