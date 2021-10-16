Митинг Астраускайте привлек немного участников: собралось чуть больше 150 человек задержаны два человека

На митинг против ограничений для непривитых от коронавируса в Вильнюсе, организованный Астрой Астраускайте, собралось больше 150 человек (в акции могли участвовать до 700 человек).

В акции протеста приняли участие люди среднего и старшего возраста, они принесли литовские флаги, держали плакаты "СТОП МЕД ФАШИЗМУ", Stop crime against humanity.

Астраускайте сказала журналистам, что действующие сейчас правила вносят раскол в общество, лишают людей права выбора.

"Как и раньше, требования те же. Нельзя насиловать людей, (...) а сейчас наблюдается шантаж в государственном масштабе – не привьешься, должен сдать тест за свои деньги, тогда сможешь работать. Зачем здоровые люди должны тестироваться?", – возмущалась Астраускайте.

На одном из своих профилей в Faceebok она указала, что акция протеста направлена против "паспорта возможностей" и ношения масок.

Участники акции собрались на Кафедральной площади, потом по проспекту Гедиминаса пошли к парламенту и вернулись назад к зданию правительства, где выступали с речами и критиковали власть.

По данным представителя Вильнюсской полиции Юлии Самороковской, во время митинга задержаны два человека, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Один задержанный был пьян, его доставили в комиссариат. "Это не были участники митинга, скорее, оппоненты", – заметила Самороковская.

Митинг закончился около 15 ч.

Напомним, что организованный Астраускайте митинг 10 августа этого года закончился массовыми беспорядками, сейчас ведется расследование событий того дня.

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