Все, что надо знать о досуге в Паланге: разные варианты на любой вкус

Палангу называют летней столицей Литвы, однако отдыхающие находят, чем на курорте можно заняться и в другое время года. В Паланге есть немало мест, предлагающих всевозможные развлечения – от прогулки до культурного досуга в музыкальном клубе. Delfi составил список мест, которые можно посетить и после окончания курортного сезона.

Delfi предлагает 4 формы досуга: прогулка, оздоровление, водные развлечения и культура.

Прогулка

Ознакомительная тропа в регионе литовского взморья. Шесть муниципалитетов Клайпедского района объединили свои силы – предлагают отдыхающим самим собрать браслет ознакомительной тропы. Посетив требуемые места и сделав там фото, в Центрах информации для туристов можно получить бусины, из которых можно сделать браслет со словом "путь" – kelias.

Примерь шапку лесника. Если всю Палангу вы уже исходили, то здесь бывали вряд ли. Житель Паланги, который много лет работает лесником, предлагает желающим познакомиться с природой взморья, ответит на вопрос, чем занимаются лесники и научит рубить дрова

Парк Бируте. Он создан на территории священного леса Бируте еще при графе Феликсе Тышкевиче, символическая дата основания парка - 1897 год. Это один из самых красивых и ухоженных парков Литвы. В парке много цветников, водоемов, деревьев, есть 8 зданий разного назначения, 7 скульптур.

Палангский парк сказок. Здесь можно услышать сказки и увидеть скульптуры сказочных персонажей, покататься на качелях.

Оздоровление

Палангский спортивный центр. Спорткомплекс, в котором проходят официальные матчи литовской сборной по баскетболу, международные состязания. Любители активного досуга смогут заниматься здесь разными видами спорта, здесь есть и два тренажерных зала.

Теннисный клуб и школа. В Паланге, в начале ул. Гелю, находится теннисный клуб. Если вы не уверены в своих силах, можно начать с теннисной школы. В мае-октябре занятия проходят на площадке около гостиницы "Жильвинас", а в октябре-апреле – в спортзале школы им. В.Юргутиса.

Беговая дорожка "Доброе утро" (Labrytis). Это беговая дорожка в сосновом бору протяженностью 6 км и пять спортивных площадок на улице с тренажерами.

Водные развлечения

Палангский бассейн. Это многофункциональное пространство с бассейном, оздоровительным центром и баней. В рабочие дни услуги стоят 7 евро в час, в выходные – 10 евро. За неограниченное время плата составляет соответственно 13 и 16 евро.

Парк Wake. Первый палангский парк вейкбординга, находящийся в 3 км от центра. Посетителей ждут не только водные развлечения, но и гамаки над водой, бар коктейлей и соков, кафе-гриль.

Парк 313 Cable. И здесь на первом месте вейкборды. Правда, здесь есть группы для новичков, в которой инструкторы знакомят с этим видом спорта.

Парк каникул. Комплекс находится в 6 км от Балтийского моря, здесь отдых сочетается с санаторным лечением. Посетителей ждут открыты и закрытые бассейны, бани, СПА-процедуры.

Культура

Палангский концертный зал. Вместимость 2000 мест, принимает посетителей круглый год.

Музыкальный клуб Vandenis. Рассчитан на 150 мест, известен качественной музыкой и спокойной атмосферой.

Цент культуры "Покой" (Ramybė). В выходные по вечерам, а летом - каждый день здесь проходят концерты, спектакли, литературные вечера, презентации книг, сеансы некоммерческого кино.

"Галерея спокойствия" (Ramybės galerija). Здесь есть залы для камерных выставок, международная резиденция искусства, творческие мастерские. В галерее проходят разные выставки.

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