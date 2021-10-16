Непривитым студентам придется платить за тесты из своего кармана

BNS ru.DELFI.lt

MRU studentai Foto: Organizatorių nuotr.

С 16 октября непривитые до конца от COVID-19 студенты литовских вузов, которые хотят посещать лекции, должны будут сдавать тесты за свой счет.

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