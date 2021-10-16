Женщина хотела записать отца на третью прививку от коронавируса - ответ ее удивил

Парламент Литвы одобрил выплату компенсаций для пожилых людей, прививающихся от коронавируса (речь идет о жителях старше 75 лет). Прививающимся в первый раз выплатят по 100 евро, 100 евро дадут и тем, кто до апреля 2022 года привьется третьей прививкой. В редакцию Delfi обратилась женщина, которая рассказала, с какой ситуацией она столкнулась. "Нам не нужны 100 евро, нам нужна третья прививка", – возмущалась она.

По словам женщины, ее семья находится в абсурдной и опасной ситуации.

"У нас в стране есть избыток вакцины, непривитых всеми способами пытаются привлечь к вакцинации, однако люди, которые думают о здоровье близких, никак не могут привиться. Мой папочка, которому скоро исполнится 70 лет, как и все домочадцы привит двумя дозами. После того как прошло 4,5 месяца после второй прививки, тест на антитела показал небольшое их количество. С учетом общего состояния, наличия сопутствующих болезней семейный врач рекомендовала немедленно сделать третью прививку", – сказала женщина.

"Однако система не дает такой возможности и пишет, что еще не прошло 180 дней. Консультанты 1808 сказали, что никаких исключений нет. Однако ждать почти 50 дней опасно, растет риск заражения. Мы видим статистику, заболевает и попадает в больницу немало полностью привитых людей с побочными заболеваниями, почему люди должны ждать 6 месяцев?", – вопрошает женщина.

По ее словам, семейные врачи лучше знают своих пациентов, тесты на антитела помогают выяснить, кто может делать прививку позже, а кому нужно сделать ее раньше.

"Гибкость и скорость – вот что может помочь спасти жизни. Я верю, что таких ситуаций немало – сейчас не нужны решения о выплатах, нужны решения по гибкости. Мы хотим прививаться. Оставьте себе 100 евро – дайте прививку!", – писала женщина.

Пресс-секретарь Минздрава Юлианас Галишанскис сказал, что сейчас подготовлено и согласовывается такое предложение, что "привиться бустерной дозой вакцины Comirnaty от коронавируса могут лица старше 12 лет с различными хроническими заболеваниями или проходящие лечение с помощью подавляющих иммунитет лекарств, если после второй дозы прошло не меньше 28 дней". В остальных случаях ревакцинация полагается через 180 дней после полной вакцинации.

Delfi напоминает, что 12 октября парламент дал добро на выплаты компенсаций в размере 100 евро прививающимся в первый раз лицам старше 75 лет или привившимся бустерной дозой не позже 1 апреля 2022 года.

Оппозиция предлагала выплачивать такие компенсации лицам с 65 лет, но парламент это предложение отклонил.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!