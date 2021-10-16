Ночной рейд в Вильнюсе: слезы нетрезвой девушки и странные маневры BMW

В ночь на субботу столичная полиция провела рейд. Полиция задержала управлявшего автомобилем несовершеннолетнего, которому пришлось звонить родителям и сообщать о своих "гастролях". Полицейским попались и нетрезвые водители. Задержанная девушка расплакалась, а водитель BMW привлек внимание уже на подступах к месту, где стояла полиция.

Вильнюсская дорожная полиция начала рейд около 22 ч. на ул. Саусё 13-осёс. Там попались два водителя. Около 22.30 ч. полиция остановила автомобиль Škoda Octavia, которым управляла девушка. В первый раз алкотестер показал 1,17 промилле, а во второй – 0,94 промилле. Девушка расплакалась. Она сказала, что ей некому позвонить, кто мог бы забрать машину, поскольку она живет во Франции, ее близкий человек тоже находится за границей. Девушка сказала, что это был последний ее вечер в Литве, в субботу она летит назад во Францию. Полиция объяснила ей, что автомобиль к дому могут отогнать таксисты. Удалось найти выход из положения и отогнать машину к дому, а не полицейскую стоянку.

В то время как один экипаж общался с нетрезвой девушкой, второй остановил для проверки автомобиль Toyota. Выяснилось, что им управляет несовершеннолетний. Юноше пришлось звонить родителям и сознаться в своем проступке. За ним приехал один из родителей. Несовершеннолетний был наказан за вождение без прав, штраф, вероятно, придется платить родителям.

После полуночи полиция перебралась на ул. Тукстантмячё. Здесь их внимание привлек водитель BMW, который ехал на большой скорости, потом притормозил, а затем снова стал выжимать газ. Потом водитель все же остановился. Выяснилось, что водитель был пьян. В организме водителя BMW было 1,57, через 15 минут - 1,46 промилле. Вторая попытка спасла водителя от уголовной ответственности. Водитель вел себя грубо. В машине были двое пассажиров, один из них все время извинялся за поведение и слова водителя, хотя сам тоже был пьян.

Reidus policijos pareigūnai kasdien rengia visoje Lietuvoje.

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