В Вильнюсе состоится митинг Астраускайте против ограничений для непривитых жителей

В субботу в Вильнюсе на Кафедральной площади состоится митинг, который организовала Астра-Геновайте Астраускайте против ограничений для непривитых от COVID-19 жителей.

Вильнюсский муниципалитет дал разрешение на проведение митинга 16 октября с 12 до 15 часов. В акции протеста могут участвовать не более 500 человек.

"Часть проспекта Гедиминаса в этот день все равно будет закрыта, а в остальной части полиция сама решит, сколько сотрудников надо для поддержания порядка во время митинга", – сказала директор администрации Вильнюсского муниципалитета Лина Коризнене.

Организаторы митинга призывают власти отозвать "паспорт возможностей" и другие ограничения, связанные с COVID-19.

В сентябре Астраускайте уже проводила митинг на Ратушной площади в Вильнюсе, но он не привлек большого числа участников. Тогда на митинг против ограничений пришло всего несколько десятков человек, несмотря на то, что разрешение было выдано на 700 человек.

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