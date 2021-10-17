Глава КНБО: риски с мигрантами, связанными с терроризмом - под контролем

Председатель парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) Лауринас Кащюнас заявил, что мигранты, подозреваемые в связях с террористическими организациями, изолирования и никаких рисков не представляют.

В пятницу в Вильнюсе он сказал журналистам, что речь идет более чем о десяти лицах, попавших в Литву из Беларуси, все они изолированы.

"Они полностью нейтрализованы, эти люди сегодня (...) находятся под контролем, риски полностью управляемы",– заявил Кащюнас журналистам в пятницу.

Отвечая на вопрос о том, может ли быть, что таких людей может быть и больше, политик сказал, что "цифра конечная".

"Они находятся под наблюдением, без средств связи. Терроризм - это деятельность, которая требует организации ячеек – они даже теоретически не могут осуществлять подобную деятельность. Но в определенных зонах их контролируют", – сказал он.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас отметил, что всех попавших в Литву нелегальных мигрантов проверяют спецслужбы страны и государств-партнеров.

По его словам, для этого используются все технические средства – отпечатки пальцев, программы распознавания лиц, и прочее.

Депутат Кащюнас подчеркнул, что связи с терроризмом идентифицированных лиц "могут быть непрямые, далекие". Он подтвердил, что среди этих лиц есть иракцы.

"Это не какие-то "центры", (...), да Ирак там фигурирует", – сказал он.

По словам Кащюнаса, связи мигрантов с террористами могут носить родственных характер, а также это могут быть дружеские контакты.

И глава КНБО, и министр обороны сказали, что не могут раскрыть с какими именно террористическим организациями, экстремистскими группами могут быть связаны лица, попавшие в Литву.

"Если у нас нет собственных возможностей для проверки, мы опираемся на возможности партнеров. Информация партнеров это не наша информация, поэтому всю что узнаем мы должны хранить в тайне", – сказал журналистам в пятницу Анушаускас.

Он обратил внимание на то, что среди идентифицированных и изолированных лиц есть и те, что пытался скрыть криминальное прошлое.

"Это не обязательно связи с какими-то военизированными группировками на Ближнем Востоке, это и криминальное прошлое, которое старались скрыть", – сказал он.

Кащюнас заверил, что вопрос о высылке или изоляции лиц связан с тем, завершены ли расследования, со сбором доказательств, а также с "серьезностью случаев, и, конечно, с подходом страны происхождения".

Политик утверждает, что Литва будет добиваться того чтобы все эти лица вернулись в свои страны происхождения, поэтому в связи с этим не должно возникнуть проблем.

Тот же Ирак у него такое свойство: хотя он не любит возвращения экономических мигрантов, (возврат) террористов любит", – сказал глава КНБО.

Кащюнас ранее подтвердил порталу новостей delfi.lt, что с момента введения экстремальной ситуации в Литве с июля этого года уже были высланы четверо лиц, связанных с терроризмом еще более чем за десяти ведется наблюдение, поэтому решение по ним не принято.

В этом году нелегально перешли границу с Беларусью свыше 4200 мигрантов, большинство из них - иракцы.

Вильнюс обвиняет минский режим в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. По этой причине в стране объявлена экстремальная ситуация. В сентябре с целью остановить незаконную миграцию на границе начали применять политику разворота нелегальных мигрантов.

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