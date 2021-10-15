Минздрав: в списке стран "красной зоны" - Люксембург, Нидерланды, Финляндия

С понедельника в список стран красной зоны попадают Люксембург, Нидерланды и Финляндия, в желтую зону возвращаются острова Италии и Греции, сообщает Министерство здравоохранения Литвы.

Из красной в желтую зону переводятся острова Родос и Санторини, в зеленую зону из желтой – португальский остров Мадейра.

Зеленую зону также пополнил заморский департамент Франции Реюньон.

Для прибывающих из красной зоны непривитым и не переболевшим коронавирусом лицам по-прежнему остается обязательным тест перед поездкой и десятидневная изоляция по прибытии.

Прибывающие из желтой зоны должны сделать тест перед поездкой и спустя 3-5 дней по прибытии его повторить, однако для них не является обязательной десятидневная изоляция.

Для прибывающих из зеленой зоны обязательным является только заполнение анкеты Национального центра общественного здоровья (как и для прибывающих из красной и желтой зон), а также тест на COVID-19 перед поездкой.

Список пораженных вирусом стран обновляется каждую пятницу и вступает в силу в ближайший понедельник.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!