Премьер-министр Литвы: иногда побуждать к вакцинации надо и неприятными способами

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала, что ей понятно недовольство части людей решениями правительства, принятыми во время управления пандемией, но, по ее словам, иного пути нет, надо расширять круг привитых людей. Власти, по словам премьера, сейчас делают все, чтобы не пришлось вводить жесткие ограничения.

По ее словам, повседневная статистика может быть немного неясной. "Около 20% - это люди, которых не могли привить, например, дети до 12 лет, для них вакцины пока нет, есть еще треть жителей полностью привитых – и остальные – их больше всего – непривитые", - сказала в пятницу Шимоните.

Само количество случаев - индикатор тенденции.

"Если бы в Литве привились все, у нас все равно были бы случаи болезни, ведь заражаются и привитые, но, вероятно, количество заболевших и скончавшихся было бы меньше", – сказала премьер.

На вопрос, будет ли правительство обсуждать больше жесткие ограничения, Шимоните сказала, что правительство действует иными способами.

"Вопрос, есть ли в них необходимость. Сейчас правительство считает, что действующих ограничений достаточно, где собираются люди, в закрытых помещениях – ограничений достаточно, ведь логика жесткого локдауна и ограничений в первую очередь была связана с тем, что у нас не было вакцины", – заметила она.

По ее словам, важно, чтобы люди прививались и соблюдали все превентивные меры.

"Правительство сейчас придерживается такой линии - мы всему способами призываем прививаться, иногда и неприятными способами – это касается, например, тестирования, период тестирования на деньги налогоплательщиков должен закончиться", – сказала премьер.

"Надо как-то понять, что иного ответа нет. Если во всем мире люди не будут прививаться, мы из этой каши никогда до конца не выберемся", – сказала Шимоните.

Она не скрывала, что в реанимациях много больных COVID-19, особенно там, где показатель вакцинации низкий.

"Публично уже говорили, что цена будет высокой - мы не сможем получить другие медуслуги. Очень жаль, что для многих это до сих пор не стало мотивом защитить если не себя, то других", – прибавила премьер.

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