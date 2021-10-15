Полиция в Вильнюсе будет ездить и на Tesla

В пятницу утром Литовская дорожная полиция сообщила о еще одном полицейском автомобиле, который пополнит их автопарк. Это электромобиль Tesla Model 3.

Представитель полиции Йонас Давидонис сказал, что автомобиль полиции во временное пользование передал автосалон eDOW. В место стационарного оборудования на авто появятся лишь мигалки, ни радара, ни компьютеров там не будет.

"Для этого нам надо получить разрешение, поэтому на этом авто у нас будет все портативное оборудование: фотоаппараты, камеры, мобильный радар", – сказал Давидонис.

По его словам, пока полиция будет использовать электромобиль в основном для того, kadчтобы испытать его и проверить, как такая машина служит, ведь полицейским приходится ежедневно проезжать немалое расстояние и использовать множество электроприборов.

"Обычно за смену патруль проезжает 200-300 км", – сказал Давидонис, прибавив, что по ночам Tesla будут заряжать в полицейском гараже, а днем будут пользоваться городскими зарядными устройствами.

Компания Ignitis участвует в этой акции - заряд авто на стоянках компании будет бесплатным.

Сообщается, что Литовская полиция первой в странах Балтии будет использовать такой автомобиль.

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