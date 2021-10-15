COVID-19 унес жизнь молодой жительницы Шальчининкского района

От COVID-19 в Литве скончалась еще одна молодая женщина, ей не было 30 лет. Без матери остался малолетний ребенок.

Представитель Департамента статистики Бируте Столите сказала Delfi, что молодая женщина из группы 20–29 лет жила в Шальчининкском районе. Она была непривита или привита не полностью.

В Шальчининкской больнице нет ковидного отделения, поэтому больных жителей везут в Сантаришкскую клинику.

Однако у представителя Сантаришкской клиники Йолиты Якутене не было данных о том, что в их больнице скончалась молодая женщина.

На этой неделе уже сообщалось о том, что в Сантаришкской клинике от COVID-19 скончался и 32-летний регбист Вильнюсской академии регби Артурас Вигура.

Департамент статистики сообщил, что всего в Литве из-за ковида одного из родителей потеряли 40 несовершеннолетних детей (скончались 30 непривитых родителей - 10 мам и 20 пап).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!