Вильнюсский муниципалитет рассказал, зачем на улицах нужны новые бордюры

В разных местах Вильнюса около тротуара или стоянок для машин можно заметить новые резиновые бордюры.

Это опоры для контейнеров.

"Они нужны для контейнеров, чтобы те стояли на месте, не скатывались. Всего в Вильнюсе будет 40 таких мест", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас.

Такие опоры уже есть на ул. Бокшто, Пушу, Филарету, Конарскё. В будущем их появится еще больше.

Это нужно для поддержания порядка в городе, чтобы контейнеры не стояли, где не надо.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!