Это опоры для контейнеров.
"Они нужны для контейнеров, чтобы те стояли на месте, не скатывались. Всего в Вильнюсе будет 40 таких мест", – сказал представитель муниципалитета Паулюс Вайтекенас.
Такие опоры уже есть на ул. Бокшто, Пушу, Филарету, Конарскё. В будущем их появится еще больше.
Это нужно для поддержания порядка в городе, чтобы контейнеры не стояли, где не надо.
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