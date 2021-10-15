Коронавирус в Литве: 2736 новых случаев и 15 смертей

За минувшие сутки в Литве были выявлены 2736 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 15 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.

Среди скончавшихся 9 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2619 человек. В целом за сутки было привито 7070 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1571 пациентов с COVID-19, на 60 больше, чем накануне. 159 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 100 молекулярных (ПЦР) и 9400 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1068,9 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 11,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5376 человек.

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