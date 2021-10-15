Среди скончавшихся 9 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2619 человек. В целом за сутки было привито 7070 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1571 пациентов с COVID-19, на 60 больше, чем накануне. 159 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 17 100 молекулярных (ПЦР) и 9400 антигенных тестов на коронавирус.

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За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей вырос до 1068,9 случая.

Доля положительных тестов за последние семь дней выросла до 11,7%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса скончались 5376 человек.

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