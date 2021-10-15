Среди попавших в Литву нелегалов есть и несколько связанных с терроризмом лиц

Опасения в связи с нелегалами, которые идут в Литву из Беларуси, подтвердились - среди них есть и террористы, а также люди, связанные с ними.

Литовские ведомства уверяют, что ситуация под контролем и все угрозы пресекаются на начальной стадии, однако специалисты, отвечающие за нацбезопасность говорят, что факты проникновения в Литву таких лиц есть.

Лауринас Кащюнас, председатель парламентского Комитета по нацбезопасности и обороне, сказал Delfi, что "установлены более 10 лиц, которые попали в Литву как нелегалы, а потом выяснилось, что они связаны с той или иной террористической организацией или группировкой".

По его словам, 4 таких человека уже высланы из Литвы.

"Еще около 10 находятся под наблюдением, решение о их депортации пока не принято", – сказал Кащюнас.

В среду в парламенте состоялось закрытое заседание комитета, на котором выслушали информацию о возможных связях некоторых нелегалов с террористами.

По данным Delfi, в заседании приняли участие главы Департамента полиции, ГБ, Генпрокуратуры, МВД, СОГГ, Второго департамента оперативных расследований при МВД, Бюро криминальной полиции и часть членов НКПБ.

Кащюнас подробнсти встречи не комментировал, но не отрицал, что больше всего опасений вызывают нелегальные мигранты из Ирака.

По сведениям источников Delfi, в августе из Литвы выслали гражданина Камеруна, которого подозревали в связях с группировкой Boko Haram. Был выслан и гражданин Ирака за связи с рабочей партией Курдистана. В Литве есть еще несколько курдов, связанных с этой партией. Есть данные и о связях некоторых нелегалов с Исламским государством.

"Может, это и не были важные лица этих организаций, активисты, но угрозу мы видим", – сказал источник Delfi.

Разведка вычислила и мигрантов из Чечни, которые могут быть связаны с действующими на Кавказе группировками. Не исключено, что это могут быть завербованные Россией агенты, цель которых – вызывать хаос в странах ЕС, в первую очередь в Литве. Кащюнас эту информацию, полученную Delfi, не подтвердил.

Польская сторона очень серьезно относится к такой опасности со стороны нелегалов, специалисты этой страны заявляют, что каждый пятый нелегал, который идет в ЕС из Беларуси, может быть связан с террористическими группировками.

Напомним, что в этом году в Литву из Беларуси прошли больше 4100 нелегалов, в стране объявлен режим чрезвычайной ситуации.

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