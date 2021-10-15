Достигнут рекорд заболеваемости коронавирусом: самое худшее еще впереди

В Литве установлен рекорд новых случаев коронавируса в этом году. Специалисты в данное время не видят оптимистических тенденций и предлагают оценить, насколько действенны меры по управлению ситуацией.

Сообщалось, что показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 1038,7 случаев.

Профессор Литовского университета медицинских наук Альвидас Лайшконис убежден, что нет никаких волшебных способов воздействия на противников вакцинации.

"Мы никого не заставим прививаться. За всю мою жизнь, мне ни разу не удалось убедить привиться никого, кто не хотел прививаться", – сказал он.

Он считает странным и предложение выплачивать пожилым людям по 100 евро.

"Я думаю, это не поможет. В моем окружении есть люди, которые против прививок, им это не поможет. Они говорят, не будут прививаться и все, а причины не называют", – сказал Лайшконис.

"Больницы заполняются, все заполнено, а тех, кто не прививается, мы не убедим. Вакцинация протекает очень медленно, и за деньги не идут", – заметил он.

Профессор оптимизмом не блещет. "Может, когда переболеет больше людей, тогда эпидемия спадет. А зима еще будет тяжелой", – сказал Лайшконис.





Профессор Вильнюсского университета (ВУ) Витаутас Усонис обратил внимание на то, что особенно активен коронавирус в январе-феврале.

Он считает, что сейчас стоит проанализировать, какие средства действенны.

Усонис считает, что нынешняя проблема общества - разделение, как в вопросе вакцинации, так и в других вопросах.

"Перед нами опасность, угроза, а у нас, вместо того, чтобы сплотиться и отразить ее, что-то идет не так. Я не знаю, время ли искать виноватых (…) Тут не надо быть очень умным, чтобы при такой заболеваемости и смертности сказать, что дела у нас обстоят неважно", – заметил он.

Он напомнил, инфекция распространяется, когда есть три звена: источник, пути распространения и восприимчивое общество.

"Есть и три направления контроля: идентификация источника, а это - тестирование. У нас в этом направлении немало разобщения. Люди почему-то не хотят тестироваться. Затем идет контроль путей распространения: эти пути надо пресечь. Пока не было антисептика и масок, во время первого карантина все было закрыто, потом у нас не было вакцин. Общество восприимчивое – с 27 декабря в ЕС началась вакцинация, помните, сколько эмоций было в первые месяцы. Сегодня опыт многих стран и экспертов показывает действенность вакцины. Это третье направление. А главное - тут нет никакой волшебной палочки или серебряной пули. надо работать в трех направлениях", – сказал Усонис.

Он удивлен тем, что общество отказывается от использования средств против коронавируса.

"Но эту проблему должен комментировать не специалист по инфекционным заболеваниям. Я этого не понимаю. У нас есть проблема, есть средства для ее решения, а мы не используем", – заметил Усонис.

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