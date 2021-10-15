Прогноз погоды ничего хорошего не обещает: циклон принесет дожди и ветер

Сегодня погоду в Литве обусловит атлантический циклон, один за другим над страной пройдут атмосферные фронты. Будет пасмурно.

В первой половине дня небольшой дождь принесет теплый атмосферный фронт, а во второй половине дня на запад уже придет холодный атмосферный фронт с обильными осадками. Ожидается сильный ветер, местами порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. В пятницу на востоке и на севере будет 9–11, у моря и на юго-западе 12–14 градусов тепла.

В субботу ночью атмосферный фронт пройдет над Литвой, ожидаются сильные дожди и порывистый ветер. Ночью на востоке 4–6, местами 7 градусов тепла, а на западе всего 1–3 градуса тепа, местами заморозки до 0–2 градусов. У моря - 8–10 градусов.

В субботу днем ожидаются прояснения, но небольшие дожди еще возможны в некоторых районах. Будет дуть сильный ветер. Днем будет 10–14 градусов, теплее всего будет на юго-западе страны.

В зоне действия циклона Литва останется и в воскресенье. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Ночью дожди пройдут только на западе, а днем во многих районах, поскольку над Литвой пройдет еще один атмосферный фронт. Ночью будет 2–7, у моря до 8–10 градусов тепла. Холоднее будет на востоке. Там местами ожидаются заморозки. Днем будет 9–11 градусов, немного теплее будет лишь у моря.

В понедельник Литва ненадолго попадет в зону высокого давления. Полностью избежать дождя не удастся, но солнце будет выглядывать чаще. На юге температура будет выше нуля - 1–6 градусов, у моря до 8 градусов, а на севере заморозки до 0–5 градусов. Днем воздух прогреется до 8–12 градусов тепла.

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