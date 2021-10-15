В Паневежисе за 15 000 евро продают акции стриптиз-клуба

Единственный стиптиз-клуб Паневежиса Secrets открылся в прошлом году. За это время его владельцы столкнулись с рядом вызов, однако, они говорят, что дела шли неплохо. Однако недавно появилось объявление о продаже стриптиз-клуба. За него просят 15 000 евро, пишет портал Jūsų Panevėžys.

Правда, тот, кто купит акции, получит право на аренду помещения за 800 евро в месяц. Общая площадь – 101 м² плюс терраса 30 м².

В объявлении сказано, что клуб роскошный: в нем установлена хорошая аудиосистема, видеокамеры, сигнализация, высокие потолки, джакузи, бары, раздевалки, зона клиентов. Кроме того, покупатели получат договор с поставщиками напитков, весь коллектив (танцовщиц и администратора), разрешение на продажу алкоголя, сайт и страницу на Facebook.

В объявлении указано, что бизнес включен в список деятельностей, пострадавших от коронавируса.

Акции стриптиз-клуба принадлежат двоим акционерам - паневежцу Модестасу и клайпедчанину Мантасу. Мантас и продает свою часть. Он сказал, что ему слишком сложно и дорого постоянно ездить в Паневежис. Мантас не сказал, какое количество акций он продает.

Striptizo klubas „Secrets“ Panevėžyje Foto: Jūsų Panevėžys

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