Инициаторы создания памятника Заппе в Вильнюсе возмущены намерениями его убрать

Инициаторы создания памятника певцу Фрэнку Заппе в Вильнюсе возмущены планами убрать это произведение из сквера имени исполнителя, а в этом месте возвести пристройку к поликлинике Центро.

Представители самоуправления обещают, что проект еще будет корректироваться, чтобы отнестись с уважением к Ф. Заппе и сохранить досуговое пространство для горожан.

Один из инициаторов создания памятника Саулюс Паукштис в четверг вечером намерен вручить Вильнюсскому самоуправлению петицию с 500 подписями, которая содержит призыв к городским властям скорректировать проект, чтобы сохранить сквер и чтобы "памятник Ф. Заппе, который стал легендой Вильнюса, не переносили с нынешнего места".

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"По проекту, как это представлено, наглухо застраивается гараж для машин в этом месте, будут вырублены деревья, застроены лужайки, а сам памятник они предлагают перенести и установить у перекрестка улица К. Калинауско и Пилимо, как какой-нибудь светофор. Памятник был задуман как камерный объект, а не как столб", – сказал BNS С. Паукштис.

Главный архитектор города Вильнюса Миндаугас Пакальнис заверил BNS, что в проект будут вноситься исправления, намеченной в сквере автомобильной стоянки не останется, а авторам проекта предстоит предусмотреть "новую идентичность" для сквера Ф. Заппы, а также отказаться от идеи оборудовать стоянку на месте, где сейчас находится памятник.

Скульптура жившего в прошлом веке знаменитого американского экспериментатора с музыкой рок, джаз и других жанров Ф. Заппы установлена в 1995 году на средства энтузиастов.

По инициативе того же клуба поклонников Ф. Заппы, который собрали С. Паукштис и Саулюс Пилинкус, памятник музыканту установлен и в Балтиморе.

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