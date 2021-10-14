Минздрав ответил, какой показатель позволит отказаться от "паспорта возможностей"

Минздрав Литвы ответил Delfi на вопрос, какой показатель позволит отказаться от "паспорта возможностей". Пока от этого документа отказываться не планируют. Отменить его действие можно лишь тогда, когда сократится количество пациентов в больницах.

В ответах порталу Delfi представитель пресс-службы Минздрава Юлианас Галишанскас сказал, что пока от "паспорта возможностей" отказываться не планируют.

"Паспорт возможностей" - хорошее средство для управления потоками, для создания безопасного окружения и работы бизнеса. Отказываться от него сейчас не планируют. "Паспорт возможностей" или его аналог сейчас действует в разных странах ЕС. Важно отметить, что его сейчас могут получить и люди, сдавшие тесты на антитела, если их ответы были положительными. Обсуждаться отмена этого документа может только тогда, когда ситуация изменится, – первый показатель тут - не количество новых случаев, а сокращение пациентов в больницах", – писал в ответах Delfi Галишанскас.

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