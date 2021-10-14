Литва перешагнула черту – такого показателя в этом году еще не было

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В Литве на 100 000 жителей за последние 14 дней приходится больше 1000 случаев коронавируса. В четверг утром, по данным Департамента статистики, этот показатель составляет 1038,7 случаев.

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