"Delfi. Главное": Литва готовится к ревакцинации, в Латвии небывалый скачок Covid, Минск заполонили мигранты

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей. Тему ревакцинации на фоне резкого роста заболеваемости коронавирусом обсуждаем с профессором Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутасом Усонисом.

Волна заболеваемости, несмотря на ограничения, накрыла Латвию. О том, какие меры по борьбе с распространением коронавируса предпринимают наши соседи, рассказывает Юлиана Шкагале, ведущая информационных программ Латвийского радио 4.

Беларусь приостанавливает соглашение с ЕС о реадмиссии. Из Минска поступает информация о большом скоплении мигрантов, которые, судя по всему, попытаются попасть в Литву, Польшу и другие страны.

О гибридной тактике Лукашенко и трибунале для последнего диктатора Европы говорим аналитиком Белорусского института стратегических исследований (BISS) Вадимом Можейко.

Также на связи с нами из Минска гражданский активист, преподаватель английского Павел Чудук.

Ведущий - Дмитрий Семенов

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