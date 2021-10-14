Жители Литвы жалуются, что не могут попасть к врачам, ситуация более чем серьезная

Очереди к врачам многих жителей Литвы давно не удивляют, однако в этом году проблема стала еще более острой. Представители поликлиник рассказали, что консультацию семейного врача приходится ждать по 3 недели, а специалиста - месяцами.

Почему сложилась такая ситуация? На этот вопрос журналисту Delfi ответили заместитель главы Союза врачей Тома Кундроте и советник главы Минздрава Бируте Каваляускене.

"Очереди очень большие, такого давно не было. Во время карантина чаще люди звонили, сейчас они приходят. Консультация в таком случае занимает больше времени", – сказала Кундроте.

Однако врач не считает, что виной тому коронавирус. Одна из причин, по ее словам - большая нагрузка и бюрократия.

"Люди к врачам обращаются по разным причинам, иногда эти проблемы могут решить и медсестры или работники регистратуры. Но все эти люди обращаются к врачу, вот и образуются очереди. Обращаются и в связи с разными вопросами, связанными с коронавирусом. Например, когда не нужен присмотр врача, но нужен больничный, завершение изоляции. Таких людей становится все больше. Кроме того, началось время простудных заболеваний", – заметила собеседница.

По словам Каваляускене, министерство пытается реагировать на эту проблему.

"Министерство работает в этом направлении, создает порядок, при котором медсестра могла бы самостоятельно предоставлять услуги, для этого нужно дополнительное финансирование. Конечно, тогда семейный врач больше внимания сможет уделить диагностике и лечению. Возможно, тогда очереди уменьшатся", – заметила она.

По словам Кундроте, ждать в очереди к семейному врачу кое-где приходится 2-3 недели.

"Вот я сейчас смотрю свой график, свободное место есть на следующий четверг (беседа проходила в пятницу)", – заметила врач.

Правда, она напомнила, что случаи всегда разделяют на срочные и несрочные. К несрочным относят продление срока действия рецептов, поэтому в данном случае люди должны записываться заранее.

Если случай срочный, пациента консультируют в тот же день по телефону или вживую.

Врач сказала, что в день она консультирует 40-50 пациентов: "Меньше 40 бывает редко. Реально на человека надо полчаса, а у нас есть 10 минут".

Каваляускене напомнила, что к специалисту легче попасть, если не ждать места у врача в ближайшей поликлинике.

Кундроте сказала, что в последнее время пациенты чаще просят о телефонных консультациях.

"Бывает и так, что просят удаленно выдать справку для получения водительского удостоверения, поскольку приехать не могут. Когда я говорю, что надо приехать, отговариваются, то времени нет, то дата не подходит и т.д. или говорят - выпишите справку, мы забежим, возьмем. Но такая справка не должна действовать", – сказала Кундроте.

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