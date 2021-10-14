Литва скоро отменит летнее время: отказ от этой практики блокируют несколько стран ЕС

Литва скоро отменит летнее время. Была надежда, что примут решение отказаться от этого порядка, но этот вопрос до сих пор не решен. В последнее воскресенье октября мы снова переведем стрелки часов на час назад.

Несколько лет назад ЕК обещала, что в 2021 г. от этой практики откажутся. Однако принять это решение не удалось, поскольку не удалось договориться со всеми странами ЕС. Сейчас и ЕК не знает, когда этот вопрос может быть решен.

От летнего времени Литва откажется в 2 ч. ночи в последнее воскресенье октября.

В Литве стрелки часов начали переводить с 2003 г., однако это возмущает многих жителей страны.

"Насколько мне известно, против перемен выступает группа стран, в их числе и Германия, однако подробнее об этом могут рассказать МИД или Министерство транспорта и коммуникаций. ЕП со своей стороны решение уже принял", – сказал пресс-секретарь бюро ЕП в Литве Довайдас Пабиржис.

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