Глава Frontex: в Литве фиксировано несколько десятков нарушений в отношении мигрантов

Глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex Фабрис Лежери заявил, что агентство зафиксировало в Литве несколько десятков нарушений в отношении мигрантов.

Об этом в среду сообщил портал новостей EUobserver.

"Зафиксировано, если я правильно помню 17 или почти, скажем 20 сообщений о серьезных инцидентах (англ. Serious Incident Report, SIR), где подозреваются нарушения основных прав в Литве", – цитируются слова Ф. Лежери, выступавшего в понедельник на мероприятии неправительственной организации EU Watch.

"В моем понимании, причиной этому является интерпретация прав Литвой. Вопрос в том, соответствуют ли законы Литвы об охране границе и предоставлении убежища праву ЕС", – добавил он.

Ранее EUobserver сообщил о том, что зафиксировано 14 сообщений о серьезных инцидентов, которые связаны с коллективным вытеснением мигрантов через границу.

Несколько ранее глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сообщал BNS, что Литва выясняет Frontex несколько отчетов агентства, касающихся группового вытеснения. По его словам, это сообщения, это сообщения, которые вызывают подозрения в возможном нарушении, но факт нарушения пока не установлен.

В качестве реакции на эти сообщения организация может прекратить свою миссию в Литве, однако Ф. Лежери не комментировал, будет ли это сделано.

Правозащитные организации Европейского Союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Вильнюс, со своей стороны, указывает, что он проводит политику разворота нелегальных мигрантов, поскольку Беларусь осуществляет гибридную атаку на Литву и Европейский союз. Среди прочего, официальные лица страны отмечают, что мигранты могут законно подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных контрольно-пропускных пунктах или в посольствах.

В этом году через границу с Беларусью в Литву проникло почти 4,2 тыс. нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.

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