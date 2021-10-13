Глава пограничной службы: Литва дает Frontex объяснения, сама страна нарушений не выявила

Литва дает объяснения Еропейскому агентству пограничной и береговой охраны Frontex по поводу зафиксированных нарушений, сама же страна не выявила случаев несоблюдения правовых актов, заявил глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.

"Если говорить об этих сообщениях, которые связаны с возможными нарушениями прав человека, идет рассмотрение и дискуссия с государством, в данном случае с Литвой, мы должны ответить. Мы предоставили ответы более чем на половину этих рапортов или запросов, сейчас их оценивает агентство Frontex", – сказал BNS Р. Любаевас.

По его словам, не было случаев, когда Литва, предоставляя ответ, расценила бы, что нарушение действительно имело место: "мы такого не фиксировали".

Глава Европейского агентства пограничной и прибрежной охраны Frontex Фабрис Лежери недавно заявил, что агентство зафиксировало в Литве несколько десятков нарушений в отношении мигрантов.

Об этом в среду сообщил EUobserver.

"Зафиксировано, если я правильно помню 17 или почти, скажем 20 сообщений о серьезных инцидентах (англ. Serious Incident Report, SIR), где подозреваются нарушения основных прав в Литве", – цитируются слова Ф. Лежери, выступавшего в понедельник на мероприятии неправительственной организации EU Watch.

Р. Любаевас утверждает, что знает о 16 сообщениях: во вторник было получено еще одно, кроме тех, о которых было известно раньше. В одном из случаев рассмотрение было закрыто, т.к. информация о нарушении не подтвердилась.

Р. Любаевас отмечает, что встречался с Ф. Лежери и говорил об этих инцидентах, но пока не располагает дополнительными данными, поскольку они все еще рассматриваются.

"Он сказал, что каких-то особых результатов у него нет, но пока он не видит потребности прекращать операцию", – сказал глава СОГГЛ.

Р. Любаевас также подчеркнул, что Frontex на расследует нарушения, просто оценивает, могли ли они иметь место, а с учетом этого глава агентства решает, продолжать ли операцию Frontex или нет.

"Большинство этих рапортов были подготовлены в августе. Невзирая на эти сообщения и эту ситуацию, директор (агентства) все же принял решение продолжать эту операцию, и 6 октября операция была продлена до 30 ноября", – сообщил Р. Любаевас.

Он утверждает, что составляется "достаточно много" рапортов об инцидентах не только в Литве, но и в других странах, часть из них не обязательно связана с нарушениями прав человека.

Литва, по словам Р. Любаеваса, предоставляет объяснения о действующих в стране законодательных актах.

"Мы представили, прежде всего, объяснения, информацию о том, какова у нас правовая база, какие решения принимаются. Наш основной принцип в общении с Frontex, и с Евросоюзом это настоящая открытость, поскольку мы не планируем ничего скрывать", – сказала глава СОГГЛ.

Правозащитные организации Европейского союза придерживаются мнения, что вытеснение мигрантов с пограничной территории Литвы нарушает положения Европейской конвенции о правах человека.

Вильнюс в свою очередь указывает, что он проводит политику обращения вспять нелегальных мигрантов, поскольку Беларусь осуществляет гибридную атаку на Литву и Европейский союз. Также официальные лица страны отмечают, что мигранты могут законно подавать прошения о предоставлении убежища на пограничных контрольно-пропускных пунктах или в посольствах.

В этом году через границу с Беларусью в Литву проникло почти 4 200 нелегальных мигрантов, большинство из которых иракцы.

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