Правительство утвердило план амортизации роста цен на электричество и газ для населения

Чтобы амортизировать рост цен на электроэнергию для жителей Литвы, правительство в среду утвердило план распределения цены на пять лет, а также на полгода отложило сроки выбора независимого поставщика электроэнергии.

Для этого еще понадобится утверждение парламента.

"Мы хотим избежать эффекта бутылочного горлышка, когда в конце 2021 года наберется огромное количество потребителей, которые не выбрали поставщика", – сказал на заседании правительства министр энергетики Дайнюс Крейвис.

По его словам, в условиях "шторма" на рынке электроэнергии люди растеряны и рискуют своевременно не выбрать поставщика электроэнергии. Если они этого не сделают, в отношении их домашних хозяйств будет применяться более дорогое гарантийное электроснабжение, а это может стать неподъемным бременем для части потребителей.

Правительство в среду одобрило соответствующие поправки к Закону об электроэнергетике, согласно которыми, сроки выбора независимого поставщика для самой многочисленной, второй группы потребителей предлагается продлить до 1 июля 2022 года.

Если Сейм примет соответствующие изменения, то окончательная регулируемая цена на электроэнергию для них со следующего года вырастет на 21% (а не на 50%, как прогнозируется сейчас". Цена для домохозяйств с газовыми плитами повысится примерно на 20% (вместо 51%), для домохозяйств, использующих газ для отопления – примерно на 30% (вместо 83%).

После утверждения правительством поправки к законам в срочном порядке будет предложено рассмотреть сейму.

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