Министр призывает жителей обращаться за компенсациями

Правительство Литвы предлагает расширить круг получателей компенсаций за отопление. Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене призвала всех жителей с небольшими доходами обращаться за помощью.

"Хочу призвать всех жителей, которые считают, что их доходы слишком маленькие для оплаты счетов за отопление, обращаться в муниципалитеты, староства, каждый случай будет оцениваться индивидуально", – сказала министр.

"Правительство предлагает дополнительно увеличить размер, который берут во внимание при начислении компенсации так, чтобы после вычета этого размера счет за отопление не превышал 10% доходов", – прибавила она.

По словам министра, важно и то, что сейчас при начислении компенсации имущество людей не учитывается.

"По нашим подсчетам, если у семьи минимальные доходы, это два человека и двое детей, то они должны входить в круг получателей компенсации", – заверила она.

"Я призываю жителей обращаться за помощью, не все знают, что такая возможность есть – выясните это в отделе соцпомощи", – прибавила Навицкене.

Если правительство одобрит повышение вышеупомянутого размера, то с января 2022 года компенсации получат еще около 15 000 человек, на это потребуется 15,8 млн. евро.

Сейчас компенсацию получают 95 000 человек, на это выделяют 14 млн. евро в год. В этом году центральное отопление в Литве в среднем подорожает на 30%.

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