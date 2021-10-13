Ситуация в Литве быстро ухудшается, Минздрав обновил рекомендации для семейных праздников и храмов

В Литве растет количество новых случаев коронавируса, поэтому Минздрав обновил рекомендации для семейных праздников и храмов.

Превентивные действия во время праздников:

Праздник должен проходить в отдельном помещении, куда не могут попасть другие посетители кафе или ресторана.

У входа должна быть информация о мерах предосторожности - средствах и правилах гигиены.

Важно создать условия для поддержания гигиены рук участниками праздника и обслуживающим персоналом, антисептик должен стоять на видном месте.

В заведении не должно быть работников и гостей с симптомами ОРВИ.

В общих помещениях участники праздника должны быть в масках. Обслуживающий персонал всегда должен быть в масках.

Маски не нужны исполнителям, если они соблюдают безопасную дистанцию.

После каждого праздника помещение должно проветриваться.

Рекомендации для храмов

Важно обеспечить безопасную дистанцию между посетителями - не меньше 2 м.

В храмы на службы не должны приходить больные люди.

Все лица старше 6 лет должны быть в масках.

Во время причастия облатку подают в руки.

На видном месте в храме должен стоять антисептик.

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