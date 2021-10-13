Превентивные действия во время праздников:
Праздник должен проходить в отдельном помещении, куда не могут попасть другие посетители кафе или ресторана.
У входа должна быть информация о мерах предосторожности - средствах и правилах гигиены.
Важно создать условия для поддержания гигиены рук участниками праздника и обслуживающим персоналом, антисептик должен стоять на видном месте.
В заведении не должно быть работников и гостей с симптомами ОРВИ.
В общих помещениях участники праздника должны быть в масках. Обслуживающий персонал всегда должен быть в масках.
Маски не нужны исполнителям, если они соблюдают безопасную дистанцию.
После каждого праздника помещение должно проветриваться.
Рекомендации для храмов
Важно обеспечить безопасную дистанцию между посетителями - не меньше 2 м.
В храмы на службы не должны приходить больные люди.
Все лица старше 6 лет должны быть в масках.
Во время причастия облатку подают в руки.
На видном месте в храме должен стоять антисептик.
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