Во время пожара в Каунасе погибли два человека

В Каунасе о пожаре сообщили слишком поздно. Когда на место происшествия приехали пожарные-спасатели, спасать людей уже было поздно.

Департамент полиции сообщил, что 12 октября, в 22 ч. в Каунасе, на ул. A.Страздо, после того как потушили пожар в заброшенном доме, на пожарище обнаружили тела двух человек.

По предварительным данным, один из погибших - мужчина 1960 г.р. Личность и пол второго погибшего сразу после пожара установить не удалось.

Эксперты выясняют причину возгорания.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!