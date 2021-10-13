Департамент полиции сообщил, что 12 октября, в 22 ч. в Каунасе, на ул. A.Страздо, после того как потушили пожар в заброшенном доме, на пожарище обнаружили тела двух человек.
По предварительным данным, один из погибших - мужчина 1960 г.р. Личность и пол второго погибшего сразу после пожара установить не удалось.
Эксперты выясняют причину возгорания.
Начато расследование.
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