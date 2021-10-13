Коронавирус в Литве: 2493 новых случаев, 17 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 2493 новых случая заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 17 человек, сообщил в среду Департамент статистики.

Среди скончавшихся 12 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2073 человека. В целом за сутки было привито 5493 человека.

В больницах сейчас проходит лечение 1488 пациентов с COVID-19, на несколько десятков больше, чем сутками ранее. 144 из них находятся в реанимации.

За минувшие сутки в стране выполнено 16 500 молекулярных (ПЦР) тестов и 8800 антигенных тестов на коронавирус.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 000 жителей вырос до 998,5 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней выросла до 10,8%.

В общей сложности в Литве с начала пандемии COVID-19 от коронавируса умерли 5308 человек.

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