Месяц с "паспортом возможностей": магазины объявляют акции и списывают товары

13 октября - ровно месяц назад в Литве ввели новый порядок, при котором в торговые центры и большие магазины впускают только людей с "паспортом возможностей", почти все торговые сети говорят о сокращении оборота. По их словам, поток покупателей в больших магазинах снизился на столько, что приходится объявлять акции на скоропортящиеся товары, чтобы их не пришлось выбрасывать, также списывают больше свежих продуктов.

Представитель сети Norfa Дарюс Рилишкис рассказал, что сейчас в больших магазинах оборот снизился на 24%, а в магазинах поменьше увеличился на 10-13%.

"Однако этот рост не компенсирует убытки, поэтому оборот всей сети снизился. На прошлой неделе это было порядка 2%. <...> Сейчас в маленьких магазинах люди толпятся, а в больших пусто", – сказал он, заметив, что работников больших магазинов отправляют в отпуск.

"В Norfа действует автоматическая система заказа товаров, она автоматически реагирует на снижение или увеличение спроса. После сокращения числа покупателей в больших магазинах, уменьшились и заказы, а в маленьких - увеличились", – заметил Рилишкис.

Он сказал, что в больших магазинах сети действуют скидки на скоропортящиеся продукты.

Пресс-секретарь Maxima Эрнеста Дапкене сказала, что за месяц в больших магазинах количество покупателей сократилось больше чем на 24%, а оборот - больше чем на 15%. В других магазинах поток покупателей вырос всего на 1,1%, а оборот почти на 17%.

По ее словам, работников больших магазинов перераспределили по тем магазинам, где работы больше, некоторые сейчас ушли в отпуск.

"Наша главная цель в нынешней ситуации - сохранить всех работников", – сказала Дапкене, заметив, что в некоторых магазинах из-за сокращения числа покупателей списывают больше свежих товаров.

Пресс-секретарь Iki Вайда Будрене сказала, что в больших магазинах оборот за месяц снизился на 0,2%, а число покупателей – на 11%, однако она отметила, что люди стали больше покупать, корзина увеличилась на 12%.

"Люди в магазины приходили реже, но покупали больше", – сказала она.

В маленьких магазинах, по ее словам, оборот вырос на 13%. Будрене также отметила, что наблюдается увеличение числа покупателей в тех магазинах, где их количество сначала сильно сократилось.

Сократилось количество покупателей и в магазинах сети Rimi Lietuva. Представитель сети Габриэле Шеренене сказала, что количество покупателей сократилось на 19%, а оборот на 9%. В маленьких магазинах этой сети роста покупателей и оборота не наблюдается.

Пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите сказала, что площадь большей части магазинов этой сети меньше 1500 кв. м., поэтому "паспорт возможностей" проверяют лишь в трех.

"Мы не наблюдаем каких-то явных изменений", – сказала она.

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