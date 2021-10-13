Погода: дождевые облака придут на восток

Со вторника погоду в Литве задает зона низкого давления.

Появились облака, на западе прошли дожди, местами у моря и на западе страны шли ливневые дожди. Около моря прошли грозы.

В среду этот циклон добрался до восточной части страны, где ожидаются небольшие осадки. Местами сильные дожди возможны только в Жемайтии, кое-где на севере страны, в других районах осадки будут небольшими. Однако толстый слой облаков накроет всю страну, прояснений будет немного.

Утром местами ожидается туман. Днем в зависимости от региона будет 7-12 градусов тепла.

В Вильнюсе будет облачно с прояснениями. Сильных осадков не ожидается. Воздух прогреется до 8-10 градусов тепла. Похожей погода будет в Каунасе. В Клайпеде будет немного теплее, зато осадков ожидается больше.

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