На границу с Беларусью хотят послать больше литовских военных

Поскольку на границе с Беларусью увеличилось число нелегальных мигрантов, Литовская армия рассматривает возможность укрепления своего присутствия у границы – о таких планах 12 октября говорили руководители СОГГ и ЛА, сообщает портал 15min.lt.

"(...) МИД представил СОГГ заявку на укрепление присутствия армии. Сейчас ждут более детального исследования, после чего будет принято решение", – сказала пресс-секретарь Литовской армии капитан Рута Монтвиле, по словам которой, "армия готова поддерживать и увеличить помощь ведомствам МВД, не утрачивая боевой готовности".

Пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис сказал, что пограничники представили армии данные о ситуации и попросили о помощи. Однако окончательные решения пока не приняты.

В понедельник со стороны Беларуси в Литву пытался пройти 121 мигрант. Это максимальное количество с конца августа.

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