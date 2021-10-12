Скончавшийся от коронавируса врач допустил большую ошибку: в последний путь жена и дочь его не смогли проводить

В Каунасе, на Кармелавском кладбище, был похоронен 79-летний врач из Паланги Альбинас Станкус. Он скончался от коронавируса. В течение нескольких недель коллеги боролись за его жизнь, но все было тщетно.

"Я спрашивал, прививался ли он, он сказал - нет. Но у него были свои убеждения, он был знаком с вирусологией, микробиологией", – сказал LNK профессор Клайпедского университета Арвидас Мартинкенас.

В реанимации Каунасской клиники сейчас находится и супруга врача, заболела и дочь, которая приехала присматривать за больными родителями. Никто из них не был привит от COVID-19.

"Он сказал, что это не так опасно, нечто вроде гриппа, ведь о от гриппа умирают. Домочадцы верили ему, поэтому тоже не прививались", – сказал профессор А.Мартинкенас.

Коллеги говорят, что эта утрата – пример того, что медицина и наука должны быть выше личных убеждений.

"Наверное, это так. У нас есть знакомые, которые не прививались, а потом пострадали", – сказал профессор.

Коллеги Станкуса говорят, что он был профессионалом, оставившим глубокий след в литовской медицине.

"Он всю жизнь проработал с энцефалографией, сердечным ритмом", – сказал профессор.

Станкус был активен и в политической жизни. Мэр Паланги Шарунас Вайткус сказал, что для него медик был примером и учителем, на проблемы со здоровьем никогда не жаловался.

"Он был здоров, был эрудитом. Вел здоровый образ жизни, я никогда не слышал, чтобы он жаловался на проблемы со здоровьем. Он как раз говорил, что надо вести активный образ жизни, чтобы мысли были красивыми", – сказал Вайткус.

Вероятно, врач мог заразиться несколько недель назад в Паланге. В этом городе привиты около 67% жителей. Мэр сказал, что прививаться должны все.

"Это должны делать и врачи, и все люди, иного способа жить здоровыми и выжить - нет, поэтому надо доверять науке", – заметил Вайткус.

История Станкуса облетела всю Литву и многих заставила задуматься.

"Я предлагаю всем, кто не прививается сходить "на экскурсию" и посмотреть, как выглядят заболевшие коронавирусом непривитые люди", – сказала журналистам LNK женщина, встреченная на улице.

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