Шимоните о возможности вернуться к карантину: есть лишь один объективный критерий

В публичном пространстве все чаще критикуют "паспорт возможностей", на что премьер Литвы Ингрида Шимоните ответила, что документ действует и нет повода для отказа от него.

"Паспорт возможностей" действует", – сказала в передаче на телевидении Lrytas.tv премьер.

По ее словам, сейчас, с учетом эпидемиологической ситуации, вообще нет идей в связи с отказом от этого документа.

Премьер заявила, что действие "паспорта возможностей" лучше всего показывает количество занятых коек в ковидных отделениях. Тут ситуация лучше, чем год назад.

"Сейчас для этого нет никаких оснований, все будет зависеть от того, каково экономическое положение. Количество новых случаев большое. Если мы сравним, что сейчас и что было год назад – тогда столько больных было в декабре и в больнице было больше заполненных коек. Это доказательство того, что нынешняя ситуация такая благодаря вакцине. Все будет зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации", – сказала премьер.

Она заверила, что у правительства нет планов в связи с ужесточением правил до карантинного режима.

"То, что мы наблюдаем в данное время - это частичный локдаун. Только он касается некоторых людей", – сказала Шимоните.

На вопрос, может ли быть так, что в будущем, при определенных условиях правительство введет карантин для всех, Шимоните конкретного ответа не дала.

"Я не хочу спекулировать какими-то данными и не буду этого делать. Основной критерий, который объективен – это заполненность больниц", – заметила премьер.

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