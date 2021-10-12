Президент Литвы уволил подозреваемого во взяточничестве судью Григаса

Президент Литвы Гитанас Науседа уволил с должности каунасского судью Римантаса Григаса, подозреваемого во взяточничестве.

Соответствующий декрет об увольнении за принижение имени судьи президент подписал в понедельник.

Немного ранее такое предложение Г. Науседы одобрил Судейский совет.

Президент инициировал обращение в Судейский совет в середине сентября, после знакомства с предложением Генпрокуратуры и письмом Службы спецрасследований (ССР).

Второго сентября ССР предъявила Р. Григасу подозрения во взяточничестве, с него была взята подписка о невыезде и запрет на общение с указанными лицами.

Правоохранительные органы также предъявили подозрения двум каунасским адвокатам и работнику адвокатской конторы в связи с подкупом судьи.

Как сообщают прокуратура и Служба специальных расследований, в схему передачи взятки Р. Григасу были вовлечены адвокаты Брониславас Лятукас и Валда Григоните, а также сотрудник адвокатской конторы, сын судьи Таутвидас Григас. Им предъявлены подозрения в подкупе судьи.

По данным правоохраны, целью взятки не менее 2 тысяч евро было, чтобы при рассмотрении дела об административном правонарушении одного лица в апелляционном порядке судья назначил более мягкую меру административного воздействия и сократил срок лишения водительских прав с 12 до трех месяцев.

Ранее сообщалось, что при проведении обыска по месту жительства судьи, последний пытался уничтожить улики.

Р. Григас работал судьёй Каунасского окружного суда с 1999 года. Долгое время он специализировался на рассмотрении уголовных дел и административных правонарушений.

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