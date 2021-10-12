В Литве предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю, будут и другие изменения

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен предлагает установить для работников государственного и муниципального сектора, которые раньше времени возвращаются из отпуска по уходу за ребенком, 4-недельную рабочую неделю, и не видит в этом дискриминации работников частного сектора.

"Тут и речи быть не может о дискриминации. Хочу подчеркнуть, что условия работников частного сектора не ухудшаются. Однако если ввести такой порядок сразу и в частном секторе, это может быть для него определенным бременем. Поэтому я думаю, что надо идти пошагово, и это предложение, если его одобрят, – я надеюсь, его одобрят, – будет в каком-то смысле пробным проектом в Литве. Если он оправдает себя, то такая модель могла бы расширяться. Но сразу предлагать ее и для частного сектора, думаю, было бы несправедливым", – сказала 12 октября спикер.

По ее мнению, этот вариант помог бы людям сочетать уход за детьми до трех лет с работой в госсекторе.

Во вторник Чмилите-Нильсен намерена представить соответствующий проект поправок к Трудовому кодексу, в котором предлагается ввести 4-дневную рабочую неделю (32 часа) для работников, которые раньше возвращаются из отпуска по уходу за ребенком. Этим людям будут выплачивать их среднюю зарплату. Такой график работы будет действовать, пока ребенку не исполнится 3 года.

Этот порядок будет касаться только государственных и муниципальных компаний. Однако надеются, что это побудит ввести подобный порядок и в частном секторе.

Предлагается сделать так, чтобы новый порядок действовал с 1 января 2022 года.

Некоторые организации считают, что это дискриминация работников частного сектора. Такого мнения придерживается и экс-министр социальной защиты и труда Линас Кукурайтис.

"Проблема в том, что это предложение уже сейчас вызывает определенное напряжение и раздор, поскольку касается только работников государственного сектора. Я не вижу никаких дискуссий с частным сектором на эту тему. Возникает проблема равных возможностей – чем работники частного сектора отличаются от работников госсектора?" – сказал политик.

Депутат Партии труда Ева Качинскайте-Ербонене сказала, что не одобряет такое предложение для госсектора, хотя само предложение считает хорошим.

"Так создаем неравенство", – считает она, заметив, что это предложение стоит обсудить и с частным сектором.

В Литве на данный момент действует 40-часовая рабочая неделя.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните считает, что укороченная рабочая неделя позволит работникам госсектора сочетать семью с карьерой.

Она считает, что такой вариант может побудить жителей вернуться на работу раньше, поэтому предложение обсудят и на Трехстороннем совете.

Соответствующие поправки во вторник на заседании парламента представит Чмилите-Нильсен.

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