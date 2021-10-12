Парламент Литвы одобряет выплату в 100 евро привившимся пенсионерам старше 75 лет

Парламент Литвы в первом чтении одобрил проект закона, согласно которому предлагается выплачивать вновь привившимся от коронавируса людям старше 75 лет по 100 евро. За проект, представленный главой Соцмина Моникой Навицкене проголосовал 81 депутат, 12 были против, 30 воздержались. Одобрили и рассмотрение вопроса в срочном порядке.

Эта выплата также будет назначаться, если люди этой возрастной группы до апреля следующего года привьются бустерной дозой.

Второе голосование намечено на вторник после обеда.

В соответствии с вносимым в сейм проектом, право на единовременную выплату получает лицо в возрасте 75 лет и старше, которое до сентября не было привито ни одной дозой вакцины и до 1 декабря полностью привьется.

Выплату получат и люди старше 75 лет, которые сейчас полностью привиты и до 1 апреля привьются бустерной дозой, то есть третьей или второй дозой, в зависимости от выбранной вакцины.

Это единовременная выплата. Деньги будут выплачены в декабре и апреле, вместе с пенсией, подавать отдельную просьбу об этом не потребуется.

В повестку работы сейма на вторник также внесен и сходный проект, подготовленный "аграрием", бывшим министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой. Он предлагает назначать единовременную выплату лицам 65 лет и старше, а также тем, кто принадлежит группе риска, в которой велик шанс заболеть тяжелой формой COVID-19. По этому проекту, право на выплату получили бы лица, если после 16 сентября они привились бы по полной схеме вакцинации.

На минувшей неделе администрация президента хвалила решение правительства о выплате пенсионерам.

По данным Министерства социальной защиты и труда, в Литве иммунитета от коронавируса нет почти у третье пенсионеров 75 лет и старше. В этой возрастной группе в целом 270 000 человек, около 80 800 человек, которые не привиты и не переболели.

Подсчеты министерства показывают, что если единовременную выплату получат все пенсионеры такого возраста, то понадобится более 27 млн евро.

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