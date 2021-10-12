Президент Литвы отправляется на форум памяти Холокоста в Швецию

Во вторник президент Литвы Гитанас Науседа отправляется в Швецию для участия в международном форуме, который посвящен памяти жертв Холокоста и борьбе с антисемитизмом.

В среду Г. Науседа примет участие в пленарной сессии форума в Мальме и выступит на другом мероприятии под названием "Храня память, в борьбе с искажениями", сообщила администрация президента.

"Мы до сих пор болезненно ощущаем утрату наших сограждан, евреев Литвы. Мы обязаны обеспечить, чтобы будущие поколения помнили и осмыслили тяжкие уроки Холокоста. Осознавая, что кошмары прошлого не могут повторяться, мы должны бороться со всеми попытками фальсифицировать историю и подстрекать к ненависти", – цитируются в пресс-релизе слова Г. Науседы.

В мероприятии в Мальме примут участие представители многих государств и неправительственных организаций таких, как председатель Совета руководителей ЕС Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Румынии Клаус Йоханн, президент Финляндии Саули Ниинисто.

На форуме будут представлены обязательства стран, в том числе и Литвы, по усилению памяти о Холокосте, борьбе с антисемитизмом, говорится в сообщении.

В среду вечером президент Литвы в столице Дании Копенгагене встретится с представителями литовской общины.

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