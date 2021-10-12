Письмо из "Содры" потрясло женщину: я работаю на двух работах и оказалась на краю бездны

Женщина, которая одна воспитывает малолетнего ребенка, поделилась невеселой историей, которая произошла потому, что она не смогла заплатить все налоги. Она никак не может понять, почему при двух работах она не в состоянии обеспечить ребенка. "Я на краю бездны", – заявила женщина.

Она рассказала журналисту Delfi, что хочет поделиться своим опытом.

"Моя история, история матери-одиночки, началась с того, что я оставила мужа, который ничего не делал, а только лежал на диване. Я собрала вещи и уехала, арендовала квартиру. Я хотела, чтобы у моего ребенка было все необходимое, поэтому стала подрабатывать помимо основной работы, и тут началась моя "дружба" с "СОДРОЙ". Я никогда в жизни ничего не просила ни для себя, ни для ребенка, я уверена, что все можно заработать. Даже во время развода я согласилась на небольшие выплаты со стороны отца ребенка, которые, кстати, даже не получаю. Я сейчас не могу понять, зачем Литве нужны образованные люди, которые не просят о помощи? Зачем?", – вопрошала она.

По словам женщины, в июне "Содра" преподнесла ей сюрприз, ей сообщили о долге - надо платить налог на здравоохранение и содровские взносы.

"Сумма немаленькая – 600 евро. Для меня это много, так как мои месячные доходы меньше 1000 евро. Конечно, я попросила, чтобы мне разрешили выплатить задолженность частями. Но я и представить себе не могла, что в Литве существуют такие налоги, ведь я работаю на госслужбе, плачу эти налоги с зарплаты (их платит мой работодатель), плюс должна платить дополнительно. Но какая от этого польза? Мне? Государству?", – возмущалась женщина.

Она указал, что в январе ее ребенок сидел дома, не ходил в школу из-за карантина, поэтому она не могла работать, на няню денег не было.

"Конечно, "Содра" посчитала, что выплатит мне 300 евро. Смешная сумма. Я получила эти деньги только в конце февраля. Но, главное, что их выплатили. Я звонила в "Содру", мне сказали, что больше не не полагается, доходы с индивидуальной деятельности не учитывались при начислении этих денег. Сказали, что разницу покроют в мае следующего года, когда я декларирую доходы. А если бы у меня не было постоянной работы? С чего бы мне считали деньги? На что кормить ребенка? В мае мне пришло письмо, в котором призвали заплатить налоги. Я попросила разрешить выплатить налоги частями, часть заплатила. Но у нас в Литве творятся чудеса. Я работаю в государственном учреждении, пришел июнь, денег на зарплаты не было. Я опоздала со взносами в "Содру". Я снова получила письмо. Получив зарплату, заплатила "Содре" вдвойне", – рассказала женщина.

По ее словам, в сентябре пришлось уйти в отпуск, чтобы подготовить ребенка к школе, это опять сказалось на финансах.

"Вы знаете, сколько стоит подготовка ребенка к школе, только форма стоит 100 евро, а еще спортивная форма, обувь, другая одежда apranga. В сентябре на одежду и прописи ушло 400 евро, забыла упомянуть, что "случайно", пришлось лечить два зуба, это еще 60 евро. Сейчас живу в кошмаре, до которого меня довело государство. Сентябрь меня "радует". Заболела... снова не работаю, на больничном. Доходов нет, "Содра" требует заплатить долг. Я должна была перевести деньги в пятницу, но денег не было, перевела в понедельник утром, когда получила деньги за больничный", – сказала она.

А после обеда женщина получила письмо, в котором ее уведомили, что с ней расторгли соглашение о выплате задолженности частями.

"Я звонила в "Содру", просила не расторгать договор, сказала, что перевела деньги, но приятная женщина объяснила, что он расторгнут за опоздание. Я пояснила, что я не отказываюсь от обязательств, плачу сразу же, когда есть деньги. В конце рабочего дня я решила оплатить счета за квартиру, а мне пишут, что на счету не хватает денег. Открываю счет, а там -400 евро. Открываю другой счет, там тоже пусто, я расплакалась, забрали даже детские деньги. Разве это не грабеж?", – рассказала потрясенная женщина.

"Уважаемые, объясните, причем тут детский счет? Я шла домой и даже не могла купить ребенку батон, на следующий день, благодаря "Содре" ребенок остался без обеда. Я обратилась в "Содру" с просьбой вернуть хотя бы часть детских денег. Идем дальше, приходит второй квартал, зарплату снова выплачивают с опозданием. Я на краю бездны, поскольку несмотря на то, что работаю на двух работах, не могу, благодаря "Содре", обеспечить ребенка. Спасибо тебе, Литва!", – писала женщина.

Пресс-секретарь "Содры" Малгожата Козич пояснила: "ОНЗ и содровские налоги платят с доходов. Если человек работает по договору, их платит работодатель. Если человек работает индивидуально, то их он платит самостоятельно после заполнения декларации. Налоги надо платить со всех доходов".

"Жители могут просить о том, чтобы им разрешили выплатить задолженность позже. В таком случае составляют график выплат. Если человек пропускает срок уплаты, то договор с ним расторгается. Следующий такой договор об отсрочке человек может заключить не раньше, чем через год после расторжения первого. Долг не могут взыскивать с пособий и компенсаций, с "детских" денег и др. Однако из письма женщины я поняла, что детскими деньгами она называет личный счет, на котором лежат деньги для нужд ребенка", – продолжила Козич.

Она заметила, что система автоматически блокирует все счета, чтобы обеспечить погашение долга, когда получает необходимые средства, второй и др. счета разблокируют автоматически.

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