Коронавирус в Литвe: 1768 новых случаев и 16 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 1768 новых случаев заражения коронавирусом, от этой болезни скончались 16 человек, сообщил во вторник Департамент статистики.

Среди скончавшихся 13 не были привиты или были привиты не полностью.

За минувшие сутки первой дозой вакцины были привиты 2298 человек. В целом за сутки было привито 6014 человек.

В больницах сейчас проходит лечение 1461 человек, на несколько десятков меньше, чем сутками ранее. 139 из них находится в реанимации.

За минувшие сутки в стране сделано 11,5 тыс. молекулярных (ПЦР) и 11,9 тыс. антигенных тестов на коронавирус.

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