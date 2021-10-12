Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей

Бустерной дозой вакцины от коронавируса в Литве в скором времени начнут прививать всех жителей, сказал представитель Минздрава Лукас Галкус.

"Наверное, еще не на этой неделе, но в ближайшее время", – сказал он в эфире радиопередачи на LRT, отвечая на вопрос о массовой ревакцинации.

По его словам, это будут делать после того как получат соответствующие рекомендации Европейского агентства лекарственных средств и литовских экспертов.

По словам представителя Минздрава, согласно рекомендациям экспертов, от COVID-19 можно прививаться вместе с прививкой от гриппа.

Сейчас бустерной дозой могут привиться жители старше 65 лет, работники хосписов и медучреждений, если с момента вакцинации прошло полгода.

Галкус подтвердил, что на данный момент третьей дозой привились 39 000 жителей.

"Если взглянуть на возрастные группы, то в группе старше 65 лет привились 17 000, всего могут привиться около 100 000 пожилых людей, с момента вакцинации которых уже прошло полгода", – сказал Галкус.

Правительственная комиссия экспертов 11 октября одобрила рекомендацию в связи с ревакцинацией от COVID-19.

В Литве для ревакцинации будут использовать вакцины Pfizer и Moderna, однако, пока эксперты вопрос Modernа еще решают, поскольку появилась информация о том, что некоторые страны отказались от вакцинации этой вакциной мальчиков и молодых мужчин.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!