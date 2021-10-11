Ученый: большая разница между тем, что было в прошлом году, похоже, начинается эпидемия среди привитых

Ученый Вайдотас Землис-Балявичюс в воскресенье писал, что нынешний показатель заболеваемости коронавирусом такой же, как в декабре прошлого года.

Средний показатель случаев за последние 7 дней составил больше 2000. В прошлом году такие показатели были в декабре.

"По сравнению с прошлым годом есть некоторые перемены. В этом году высок уровень заболеваемости среди детей. На высоте показатели заболеваемости в группах 0–19 и 30–50 лет. В группе 20–29 лет этот показатель почти в два раза ниже", – писал ученый в фейсбуке.

Он заметил, что Литва переходит в эпидемию привитых (такие выводы он делает, исходя из того, что уровень заболеваемости высокий, а госпитализации и смертности ниже, чем мог бы быть при таком распространении).

"Или же это последствие высокой заболеваемости среди детей. Когда болеют дети, риск госпитализации и летального исхода ниже", – сказал Землис-Балявичюс.

Он отметил, что в двух муниципалитетах страны, где уже фиксировали превышение рекорда заболеваемости прошлого года, наблюдается падение числа новых случаев.

"Вероятно, это влияние вакцинации. В людей стало меньше людей, которые не сталкивались с вирусом, вирусу негде распространятся, поэтому цифры снижаются. Иммунизации можно было добиться с помощью вакцинации, а можно - путем болезни. Поскольку немало людей все же привиты, сторонников натурального процесса меньше, дельтой они переболевают быстрее. Пока это лишь два муниципалитета, поэтому нельзя делать далеко идущие выводы, но то что мы видим в этих муниципалитетах - повторение того, что было в других странах. Если в ближайшее время такие переломы будут в других муниципалитетах, то это означает, что пик четвертой волны не за горами", – прогнозировал ученый.

Однако, по его словам, картина может быть печальная.

"Рост числа пациентов в реанимации замедлился, а новых случаев меньше не становится, значит, мы достигли максимума в мощностях системы здравоохранения. Это значит, что те, кто не привился, не только рискуют заболеть, но и рискуют остаться без медицинской помощи, а это значит, что статистика смертности будет высокой. К сожалению, ситуация ухудшилась и в случае с теми, у кого есть иммунитет, ведь в плане получения услуг у нас пока демократия, т.е. никто не получит услуг. Утешает лишь то, что вероятность необходимости в них значительно ниже, чем в случае с непривитыми", – заметил Землис-Балявичюс.

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