В сентябре преобладала российская и белорусская дезинформация, возросло внимание Китая

НАТО, конституционные основы Литовского государства, его внешняя политика и энергетика стали основными мишенями негативной информационной деятельности в сентябре, сообщили в понедельник Вооруженные силы (ВС) Литвы.

За минувший месяц аналитики Департамента стратегической коммуникации ВС установили в информационном поле в общей сложности 405 уникальных случаев, имевших признаки негативной информационной деятельности. По сравнению с августом число таких случаев незначительно сократилось (с 433 случаев).

Связанные с обороной страны темы занимали все внимание негативной информационной деятельности, оно составило почти 30% всего потока негативной информации. Это связано с активной фазой российско-белорусских военных учений "Запад - 2021" 10-16 сентября. Осуществлявшаяся в этот период коммуникация была направлена против НАТО и членства Литвы, других стран Балтии и Польши в Альянсе, говорится в сообщении.

В контексте учения "Запад-2021" НАТО названо террористической организацией, которая своими агрессивными действиями якобы провоцирует Россию и Беларусь, а также представляет для этих государств военную угрозу. С другой стороны, утверждалось, что НАТО - устаревшая, ненужная организация, не соответствующая актуальной тематике наших дней. Литва и страны Балтии обвинялись в "истерии" во время упомянутых учений и запугивании европейцев.

В сентябре фиксировалось повышенное внимание источников китайской пропаганды к актуальным темам внутренней и внешней политики Литвы, специалисты связывают его с решением открыть в Вильнюсе торговое представительство Тайваня, проведенным Национальным центром кибернетической безопасности исследованием на предмет безопасности умного оборудования китайских производителей, а также позицией государства относительно ситуации с правами человека в Китае.

Еще одной темой, которая отмечена высокой активностью информационной деятельности, была тема нарушений государственной границы. Проводимая Литвой внешняя политика называлась причиной нелегальной миграции. Утверждалось, что государственные ведомства нашей страны допускают нарушения прав человека и не способны решать миграционные проблемы. Белорусский режим также целенаправленно обвинял Литву и Польшу в жестоком обращении с мигрантами.

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