Две жертвы COVID-19 не дожили до 40 лет: за жизнь одной из них врачи боролись 8 дней

Габриэле Гринкайте ru.DELFI.lt

Koronavirusas Klaipėdos universitetinėje ligoninėje Foto: Organizacijos nuotr.

COVID-19 по-прежнему безжалостно уносит жизни людей. В минувшую пятницу от коронавируса скончались две женщины младше 40 лет.

Одна из них - из Шакяй. Она была непривита. Скончалась в Каунасской клинике. Этот факт подтвердила представитель Каунасской клиники Каролина Рачкаускене. Другая женщина из той же возрастной группы 30-39 лет была из Тельшяй. Она была доставлена в Шяуляйскую больницу. По словам представителя больницы Сонаты Тените, в реанимации она находилась 8 дней. После этого она скончалась. Женщина была полностью привита, но у нее были тяжелые сопутствующие заболевания иммунной системы. Статьи по теме: Коронавирус в Литве: 1238 новых случаев и 14 смертей Предлагают изменить порядок выдачи "паспорта возможностей": Минздрав Литвы предоставил свой ответ Delfi напоминает, что на прошлой неделе от коронавируса скончалась женщина из группы 20-29 лет. Она была непривита и скончалась в Пренайской больнице, куда была доставлена в очень тяжелом состоянии. Кроме того, на прошлой неделе COVID-19 унес жизнь женщины из возрастной группы 30–39 лет. Она была родом из Тельшяй. Женщина была непривита, у нее были сопутствующие болезни. Третья молодая жертва ковида на прошлой неделе – мужчина 40-49 лет из Кедайняйского района. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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