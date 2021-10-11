Президент Литвы поздравил нового главу Эстонии со вступлением в должность

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил Алара Кариса со вступлением в должность президента Эстонской Республики.

Президент пожелал новому главе Эстонии успехов и сил в его деятельности на благо эстонского народа, говорится в сообщении президентского ведомства.

Г. Науседа в поздравительном письме эстонскому коллеге пишет, что литовско-эстонские отношения, "непрерывному развитию которых способствует искренняя, закаленная общим историческим опытом дружба между нашими народами, будут только крепнуть".

"Хочу пожелать, чтобы в период вашего пребывания на посту президента мы еще больше укрепили наши двусторонние отношения в области образования, науки, бизнеса, культуры и других сферах, и чтобы сотрудничество Балтийских стран в Евросоюзе, НАТО и других международных организациях оставалось интенсивным и продуктивным", - говорится в поздравлении.

Президент передал А. Карису поздравления литовского народа и пригласил его посетить Литву.

А. Карис сменил на посту президента Керсти Кальюлайд, которая возглавляла Эстонию с 2016 года.

Бывший директор Национального музея А. Карис был избран президентом во втором туре голосования 31 августа.

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