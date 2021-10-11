Санкции в отношении Минска вынуждают Литву остановить проект развития железной дороги за 60 млн евро

В связи с введенными Евросоюзом (ЕС) и США санкциями в отношении белорусского производителя калийных удобрений "Беларуськалий" и предстоящим прекращением с декабря экспорта этих удобрений через Литву Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai) временно останавливают проект развития участка основой железнодорожной линии страны стоимостью 60 млн евро.

Предприятие Литовских железных дорог LTG Infra мотивирует решение об остановке строительных работ на участке второго пути Плунге-Шатейкяй пересмотром инвестиционной отдачи.

"Геополитическая ситуация из-за санкций ЕС и США для Беларуси вынуждает нас пересмотреть инвестиционную отдачу некоторых проектов", – сказал для пресс-релиза генеральный директор LTG Infra Каролис Санковскис.

По его словам, прогнозируется, что санкции могут негативно сказаться на доходах предприятий, так как станет меньше поток грузов и пассажиров.

Как сообщает компания, в ближайшее время начнутся процедуры расторжения подписанного в конце 2019 года договора стоимостью 56,5 млн евро(с НДС) с компанией Kauno tiltai.

Предприятие должно было реконструировать 13,9 км железной дороги и проложить такой же участок новой дороги, реконструировать мосты и переходы, стрелки, переезды, модернизировать ж/д станции Плунге и Шатейкяй.

Реализация проекта позволила бы увеличить скорость пассажирских поездов со 120 до 160 км в час, а грузовых – с 90 до 120 км в час.

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