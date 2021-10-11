Глава Минздрава Литвы: от "паспорта возможностей" отказываться не планируем в отставку уходить не намерен

Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис сказал в понедельник, что от "паспорта возможностей" правительство отказываться не планирует.

Министр также сказал, что правительство не рассматривает этот вариант, несмотря на позицию некоторых экспертов.

"Нет, пока не обсуждаем возможность отказа от него", – сказал министр.

Он заверил, что этот документ приносит пользу.

"На данным момент "паспорт возможностей" или соответствующий ему документ действует во многих странах ЕС. На данном этапе он помогает нам, как управлять потоками, так и создавать более безопасное окружение, работать бизнесу", – сказал Дулькис.

На просьбу оценить критику президента Гитанаса Науседы, министр сказал, что взял на себя ответственность за управление пандемией.

"Я принимаю на себя ответственность за общее управление пандемией, перелом достигается путем каждодневной работы. Я вижу эту ответственность и работаю в этом направлении", – сказал Дулькис.

Он не дал прямого ответа на вопрос, не планирует ли он подать в отставку.

"Мне кажется, сейчас главное – какое количество людей в Литве чувствует себя в безопасности перед лицом пандемии. А эта безопасность - уровень иммунизации. Каждую неделю он меняется примерно на 1%. Если бы мы пользовались основным эффективным средством - вакциной, то ощущение безопасности росло бы быстрее", – сказал министр.

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